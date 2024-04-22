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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3707Грязнуха, дер.при рч. Грязнухе.305272024
3950Грязнуха, дер.при Кунгурском логу.1114150125148
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1328. Грязнуха, деревня бывшая государственная, при речке Грязнухе, дворов 51, жителей 286, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
18) д. Грязнуха на р. ГрязнушкеГрязнухинское общество36100120Бывшие государственныеПравославныеРусские1066½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
695940Грязнухадеревня57°15'00"56°53'00"O-40-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57638428121д Грязнухадеревня