посёлок Бобровский, Сысертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Бобровский

Сысертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2260Бобровское, сел.при р. Исети.3018192489490

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бобровская волость
400. Бобровское, село бывшее государственное, при реке Исети, дворов 212, жителей 1058, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, син Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бобровская волость
село Бобровское91338396113832643452671635

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бобровская волость
1) с. Бобровское, на р. Исети, прав. церк., минист. учил., зем. шк., церк.-прих. шк., зем. библ., вол. правл., фельдш. и , еженед. базар по пятниц., ярмарки: в 9-ю по Пас Показать все Бобровское общество344796856Бывш. сельск. работн. казен. горных зав.Православные Русские 33

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Арамильский район , Бобровский сельсовет
1. Бобровское, с. 4308249061730русские1728поляки2Бобровскойр. Исеть11ст. Косулино1111111111тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сысертский район
320526Бобровскийпосёлок56°41'с.ш.60°59'в.д.O-41-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сысертский
65722000156п Бобровскийпоселок

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