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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2260Бобровское, сел.при р. Исети.3018192489490
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
400. Бобровское, село бывшее государственное, при реке Исети, дворов 212, жителей 1058, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, син Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Бобровское91338396113832643452671635
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Бобровское, на р. Исети, прав. церк., минист. учил., зем. шк., церк.-прих. шк., зем. библ., вол. правл., фельдш. и , еженед. базар по пятниц., ярмарки: в 9-ю по Пас Показать все Бобровское общество344796856Бывш. сельск. работн. казен. горных зав.Православные Русские 33—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Бобровское, с. 4308249061730русские1728поляки2Бобровскойр. Исеть11ст. Косулино1111111111тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
320526Бобровскийпосёлок56°41'с.ш.60°59'в.д.O-41-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65722000156п Бобровскийпоселок