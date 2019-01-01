деревня Бурдуковская, деревня Бурдуковская, Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бурдуковская

Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Харовский район
274760Бурдуковскаядеревня60°08'с.ш.40°14'в.д.P-37-141

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Харовский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19652412128д Бурдуковскаядеревня

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Пундужская волость
Бурдуковская140319деревняРусские346977146

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Петряевская волость
54БурдуковскаяДенисов. 1-еМихаило-Архангельскийсобственники754,581012
6БурдуковскаяДенисов. 2-еМихаило-Архангельскийбывшие государственные754,5255
7БурдуковскаяДенисов. 2-еМихаило-Архангельскийсвободные хлебопашцы754,582822
8БурдуковскаяМасловскоеМихаило-АрхангельскийПетрова754,592222

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4870Бардуковская, д. разновед.при рч. Пундуге.1026741210

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Разинский сельсовет
Бурдуковская 6374деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24,5 км. Летнее: —.Зимнее: 104,5 км. Летнее: —.3434
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