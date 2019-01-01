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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
165188Новоалександровкадеревня55°52'94°31'N-46-010
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4657414106д Новоалександровка#Н/Д
Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
1386Ново-Александровское, с. (п. уч. Соболевский, 470 доп.), на р. Рыбной; церк. Покровск. [1]; ц.-пр. шк.; каз. вин. л. № 88; хлеб.-з. маг.16955056413