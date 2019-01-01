деревня Новоалександровка, деревня Новоалександровка, Уярский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Новоалександровка

Уярский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Уярский район
165188Новоалександровкадеревня55°52'94°31'N-46-010

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Чат по генеалогии Красноярского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Уярский муниципальный район, Сельское поселение Новопятницкий сельсовет
4657414106д Новоалександровка#Н/Д

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Уярская волость
1386Ново-Александровское, с. (п. уч. Соболевский, 470 доп.), на р. Рыбной; церк. Покровск. [1]; ц.-пр. шк.; каз. вин. л. № 88; хлеб.-з. маг.16955056413
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