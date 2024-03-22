село Барщовка, село Барщовка, Речицкий уезд, Минская губерния (на 1886) — Familio

Барщовка

Речицкий уезд, Минская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Дерновичская волость
701. Барщовка, село бывшее владельческое, при реке Старике, дворов 29, жителей 178, церковь православная, водяная мельница

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