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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Горбачево
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Горбачево287
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
38ГорбачеводеревняНещердо, озероГорбачевского, православногоАлександровскому сельскому обществу6
142ГорбачевопогостНещердо, озероМежевского, православногоГорбачевской церкви, прав.2
143ГорбачевопогостНещердо, озероГорбачевского, римско-католическогоГорбачевскому костелу, кат.1
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Горбачево153