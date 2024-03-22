агрогородок Горбачево, агрогородок Горбачево, Россонский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Горбачево

Россонский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Александровская волость
село Горбачево

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Россонский район, Горбачевский сельсовет
д Горбачево287

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Александровская волость
38ГорбачеводеревняНещердо, озероГорбачевского, православногоАлександровскому сельскому обществу6
142ГорбачевопогостНещердо, озероМежевского, православногоГорбачевской церкви, прав.2
143ГорбачевопогостНещердо, озероГорбачевского, римско-католическогоГорбачевскому костелу, кат.1

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Россонский район, Горбачевский сельсовет
аг. Горбачево153
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