село Филипповка, село Филипповка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Филипповка

Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Филииновская волость
1322. Филииновка, деревня бывшая удельная, при речке М. Аврале, дворов 274, жителей 1519, волостное правление (уездный город в 70 верстах), 2 мечети, школа, почтовая стан Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Мелекесский район
30606Филипповкасело54°00'с.ш.49°46'в.д.N-39-076

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Мелекесский муниципальный район, Новоселкинское сельское поселение
73622425136с Филипповкасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2050Филиповка, д. удел.при р. Малом Аврале.6533178710798Мечеть магометанская 1. Почтовая станция.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Ново-Майнская волость
С. Филипповка. Б. уд. Татары и чувашп. Магомет. и прав.1106Р. М. Авраль130701550513921419
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