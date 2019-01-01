деревня Дурасово, деревня Дурасово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Дурасово

Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Брейтовский район
385639Дурасоводеревня58°21'с.ш.37°45'в.д.O-37-052

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Брейтовское сельское поселение
78609411131д Дурасоводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3328Дурасово, д. вл.при руч. Хортицком.5352209477

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Брейтовская волость
д. ДурасовоVI. Маниловское общество712747Борисоглебский приход Рождественский приход
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