деревня Калиновка, деревня Калиновка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Калиновка

Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бижбулякский район
522878Калиновкадеревня53°44'00"54°12'00"N-40-073

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бижбулякский муниципальный район, Сельское поселение Бижбулякский сельсовет
80612410136д Калиновкадеревня
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