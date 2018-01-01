село Пироги, село Пироги, Полтавська область (на 2018) — Familio

Пироги

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Пироговская волость
480. Пироги, село бывшее государственное и владельческое, при речке Кагамлыке, дворов 189, жителей 1100, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь правосл Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Пироговская волость
деревня Пироги

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17986Пирогиселор-н ГлобинськийГлобинська міська об'єднана територіальна громада

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Пироговская волость
1.0Пироги селоПироговское козаков36
1.0Пироги селоПироговское казенных крестьян36
1.0Пироги селоПироговское крестьян собственников36

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2491Пироги, с. вл., каз. и казач.при рч. Кагамлыке.36½15149598698Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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