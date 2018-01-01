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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
480. Пироги, село бывшее государственное и владельческое, при речке Кагамлыке, дворов 189, жителей 1100, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь правосл Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Пироги
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17986Пирогиселор-н ГлобинськийГлобинська міська об'єднана територіальна громада
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Пироги селоПироговское козаков—36
1.0Пироги селоПироговское казенных крестьян—36
1.0Пироги селоПироговское крестьян собственников—36
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2491Пироги, с. вл., каз. и казач.при рч. Кагамлыке.36½15149598698Церковь православная 1. Ярмарка 1.