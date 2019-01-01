село Глинское, село Глинское, Режевской, Свердловская область (на 2019) — Familio

Глинское

Режевской, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Глинская волость
441. Глинское, село бывшее государственное, при реке Реже и речке Глинке, дворов 135, жителей 692, волостное правление (уездный город в 115 верстах), церковь православная Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Глинская волость
село Глинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Режевский район
37727Глинскоесело57°29'с.ш.61°25'в.д.O-41-087

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Режевской
65720000201с Глинскоесело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Глинская волость
1) с. Глинское, на р.р. Глинке и Реже, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. ст., ежен. баз. по пятницам, ярмар.: Никольския 9 мая и 6 декаб. трехдневные, Показать все Глинское общество180444450Бывшие государственныеПравославныеРусские 110

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2127Глинское, слоб.при р. Реже и рч. Глинке.11575115300372Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2.
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