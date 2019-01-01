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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
441. Глинское, село бывшее государственное, при реке Реже и речке Глинке, дворов 135, жителей 692, волостное правление (уездный город в 115 верстах), церковь православная Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Глинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37727Глинскоесело57°29'с.ш.61°25'в.д.O-41-087
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65720000201с Глинскоесело
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Глинское, на р.р. Глинке и Реже, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. правл., зем. ст., ежен. баз. по пятницам, ярмар.: Никольския 9 мая и 6 декаб. трехдневные, Показать все Глинское общество180444450Бывшие государственныеПравославныеРусские 110—
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2127Глинское, слоб.при р. Реже и рч. Глинке.11575115300372Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2.