деревня Грязный Колодезь, деревня Грязный Колодезь, Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Грязный Колодезь

Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Щигровский район
616813Грязный Колодезьдеревня51°45'36°37'M-37-002

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Чат по генеалогии Курской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Щигровский муниципальный район, Сельское поселение Титовский сельсовет
38650456111д Грязный Колодезьдеревня
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