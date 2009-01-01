деревня Ягеловщина, деревня Ягеловщина, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ягеловщина

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Полянской волости

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ошмянский район, Жупранский сельсовет
д Ягеловщина73

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Полянская волость
Ягеловщизна, д., жит. 98 (46 м. 52 ж.), дес. 108, у. гор. 3 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Гудогай 15 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Жупранский сельсовет
д. Ягеловщина36
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close