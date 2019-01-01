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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
13Марковка с., вол. пр.Всех дворов: 134. 1199Лошадей: 853. Рогатого скота: 1208. Овец: 392.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Марковское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
187586Марковосело50°33'00"127°22'00"M-52-051
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Где упоминается данное место
Документ. Выпись о родившихся. Кузьмина А.И, 30 августа 1917 г. Источник: Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
10611416101с Марковосело