село Марково, село Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область (на 2019) — Familio

Марково

Благовещенский муниципальный район, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Амурско-Зейская волость
13Марковка с., вол. пр.Всех дворов: 134. 1199Лошадей: 853. Рогатого скота: 1208. Овец: 392.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Амурская область, Амурский уезд, Амурско-Зейская волость
село Марковское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область, Благовещенский район
187586Марковосело50°33'00"127°22'00"M-52-051

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Находки

Где упоминается данное место
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Документ. Выпись о родившихся. Кузьмина А.И, 30 августа 1917 г. Источник: Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Благовещенский муниципальный район, Сельское поселение Марковский сельсовет
10611416101с Марковосело
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