село Селиште, село Селиште, Оргеевский район (на 2017) — Familio

Селиште

Оргеевский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Исаковская волость
334. Селишты, село царан, дворов 116, жителей 607, церковь православная

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
653Селишты, с. вл.при р. Реуте.373286274Церковь православная 1.

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Оргеевский район
СелиштеSelişte

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Оргеевский район, Селиштский сельсовет
село Селиште2873776
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