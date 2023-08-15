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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
334. Селишты, село царан, дворов 116, жителей 607, церковь православная
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
653Селишты, с. вл.при р. Реуте.3—73286274Церковь православная 1.
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
СелиштеSelişte
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Селиште2873776