деревня Вишенки, деревня Вишенки, Богородицкая волость, Смоленский уезд (на 1904) — Familio

Вишенки

Богородицкая волость, Смоленский уезд (на 1904)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Смоленский уезд, Богородицкая волость
31ВишенкиДеревня73925
37ВишенкиУсадьба143
38ВишенкиДеревня3144
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