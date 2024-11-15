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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина деревни Воздвиженского Степуринской волости Грязовецкого уезда Корнева П. И. о возвращении с военной службы его сына Ивана. 1912 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Углецкой церкви. Список архивных дел по при Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Углецкой церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2899Здвиженское (Воздвиженское), д. разновед.при рч. Ракуше.231838104137
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
579. Здвиженская, деревня бывшая государственная, дворов 25, жителей 138, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
7ВоздвиженскоеПокровскоебывшие помещичьи215155
46ВоздвиженскоеПокровскоебывшие помещичьи144
47ВоздвиженскоеПокровскоебывшие помещичьи82215
75Сел. ВоздвиженскоеКобяковскоебывшие государственные378781
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Воздвиженское79830деревняРусские31160183343
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Воздвиженское (1 торг. завед.,шк. I ст.) 1707деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.8081
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35792Воздвиженскоедеревня58°48'с.ш.39°55'в.д.O-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624428181д Воздвиженскоедеревня