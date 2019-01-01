деревня Каменка, Холмский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Каменка

Холмский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Холмский уезд
14341Каменка, погост.при рч. Лужне.2520111117Церквей православных 2. Волостное правление. Лавка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Холмский уезд, Ратно-Каменская волость
468. Каменка, погост, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, лавка. В 1 версте — лвк. В 4 верстах — церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Холмский район
59368Каменкадеревня57°07'00"31°31'00"O-36-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Тогодское сельское поселение
49647402186д Каменкадеревня

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