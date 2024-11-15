деревня Заречная, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Заречная

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2937Погорелка, дер.при р. Пышме.736317994Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Скатинская волость
902. Погорелка, деревня бывшая государственная, при реке Пышме, дворов 31, жителей 186, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Скатинская волость
11) д. Погорелка на р. Пышме, распл.Погорельское общество51115122Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские910

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
89267Заречнаядеревня56°48'с.ш.62°49'в.д.O-41-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Зареченское сельское поселение
65623420116д Заречнаядеревня

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