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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2937Погорелка, дер.при р. Пышме.736317994Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
902. Погорелка, деревня бывшая государственная, при реке Пышме, дворов 31, жителей 186, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) д. Погорелка на р. Пышме, распл.Погорельское общество51115122Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские910
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89267Заречнаядеревня56°48'с.ш.62°49'в.д.O-41-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623420116д Заречнаядеревня