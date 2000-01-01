деревня Орловка, деревня Орловка, Троицко-Заозерновская волость, Канский уезд (на 1911) — Familio

Орловка

Троицко-Заозерновская волость, Канский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Троицко-Заозерновская волость
1287Орловская, д. (п. уч. Баргинский, 104 дол.), на р. Барге; хлеб.-з. маг.6015713013
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