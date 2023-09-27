посёлок городского типа Мирополь, Житомирська область (на 2018) — Familio

Мирополь

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Миропольская волость
1295. Мирополь, местечко бывшее владельческое, при реке Случе, дворов 128, жителей 1278, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, костел, 2 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Новоград-Волынский уезд, Миропольская волость
местечко Нов. Мирополь136481601413256480650812988686

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6737Миропільселище міського типуцентр селищної ОТГр-н РоманівськийМиропільська селищна об'єднана територіальна громада

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