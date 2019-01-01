хутор Гобас, Krimūnu pagasts, Dobeles novads (на 2019) — Familio

Гобас

Krimūnu pagasts, Dobeles novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Добленский уезд, Волость Плеппенгоф
Плеппенгоф6811474130261255516сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Dobeles novads, Krimūnu pagasts
Gobasagrāk Dobeles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=26038

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