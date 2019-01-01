село Нижний Шкафт, село Нижний Шкафт, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Нижний Шкафт

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
231Нижний Скафт (Шкафт), с. вл.при руч. Скафте и рч. Айве.38станов. кварт.28412151375Церквей православных 2. Больница. Базар. Фабрики: суконная и бумажная. Заводы: винокуренный и поташный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Нижне-Шкафтинская волость
119. Н. Шкафт, село бывшее владельческое, при речке Айве, дворов 280, жителей 1489, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православная, школа, больниц Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Нижне-Шкафтинская волость
село Нижний-Шкафт

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47508Нижний Шкафтсело53°35'45°41'N-38-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Нижнешкафтинский сельсовет
56653428101с Нижний Шкафтсело
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