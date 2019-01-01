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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
231Нижний Скафт (Шкафт), с. вл.при руч. Скафте и рч. Айве.38станов. кварт.28412151375Церквей православных 2. Больница. Базар. Фабрики: суконная и бумажная. Заводы: винокуренный и поташный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
119. Н. Шкафт, село бывшее владельческое, при речке Айве, дворов 280, жителей 1489, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православная, школа, больниц Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Нижний-Шкафт
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47508Нижний Шкафтсело53°35'45°41'N-38-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56653428101с Нижний Шкафтсело