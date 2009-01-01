деревня Турье, Чериковский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Турье

Чериковский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Лобановская волость
2Дер. Турьебол. дорогеручьеТурьевскому с. о. 88297334Чериковск. прав. 815
20Им. Турьебол. дорогереч. Удожке и озередв. А. Ф. Останьковичу, прав. 278Чериковского пр. 806

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чериковский район, Сормовский сельсовет
д Турье102

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чериковский район, Сормовский сельсовет
д. Турье54

Мы используем куки для улучшения работы сайта.