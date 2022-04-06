деревня Борзята, деревня Борзята, Болховский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Борзята

Болховский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
394Борзенкова, д. каз.при р. Нугре.5793447

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Зарецкая волость
Борзенкова (деревня)5Город Болхов
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