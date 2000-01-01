сельцо Дорофеевская Поляна, сельцо Дорофеевская Поляна, Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Дорофеевская Поляна

Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1078Дорофеевская Поляна (Дорофеева Поляна), сц. вл.при р. Осколе.112612015
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