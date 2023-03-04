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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
179. Волокитин, село бывшее государственное и владельческое, при речке Клевани, дворов 172, жителей 1133, 2 церкви православных, школа, 2 п. д, ярмарка — 1 окт., 4 ветрян Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-21612Волокитинеселоцентр сільської радир-н Путивльськийсільрада Волокитинська
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Статуэтка "Старик плетет лапти", 1830-1840-е гг. Источник: goskatalog.ru Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Глуховский уезд
С. Волокитино22Андр. Миклашевский3402983
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
600Волокитин (Волокитино), с. казач. и вл.при рч. Клевене.2722104424445Церковь православная 1. Фабрика фарфоровая.