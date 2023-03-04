село Волокитино, село Волокитино, Сумська область (на 2018) — Familio

Волокитино

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Холопковская волость
179. Волокитин, село бывшее государственное и владельческое, при речке Клевани, дворов 172, жителей 1133, 2 церкви православных, школа, 2 п. д, ярмарка — 1 окт., 4 ветрян Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21612Волокитинеселоцентр сільської радир-н Путивльськийсільрада Волокитинська

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Находки

Где упоминается данное место
Статуэтка "Старик плетет лапти", 1830-1840-е гг. Источник: goskatalog.ru Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Глуховский уезд
С. Волокитино22Андр. Миклашевский3402983

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Глуховский уезд
600Волокитин (Волокитино), с. казач. и вл.при рч. Клевене.2722104424445Церковь православная 1. Фабрика фарфоровая.
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