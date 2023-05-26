деревня Паулкино, деревня Паулкино, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Паулкино

Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Горномарийский район
715952Паулкинодеревня56°11'46°46'O-38-142

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Горномарийский муниципальный район, Кузнецовское сельское поселение
88608445151д Паулкинодеревня

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Козьмодемьянский уезд, Виловатовражская волость
Кушледа, Виловатовражскойсм. Паулкина.
Паулкина (Кушледа), Виловатовражскойчеремисы141

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Козмодемьянский уезд
642Паулкин, окол. каз.при безымянном ручье.2820194463
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