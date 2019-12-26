деревня Новая Березовка, деревня Новая Березовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новая Березовка

Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Иглинский район
519570Новая Березовкадеревня54°44'00"56°24'00"N-40-041

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Архангельской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Иглинский муниципальный район, Сельское поселение Калтымановский сельсовет
80628420131д Новая Березовкадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
325Новая Березовка (Чумаковка, Ивановка), деревня.при рч. Шекше (Камышенка).301036128153Р. — Пчеловодство и изготовление деревянных изделий.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Архангельская волость
32Новая Березовка (Чумаковка, Ястребовка), д. при реч. Камышинке и Малой, х.-з, маг., вин. и бак. лав.301055196170Земледелие
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close