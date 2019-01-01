деревня Ефимово, деревня Ефимово, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Ефимово

Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Горковская волость
1191. Ефимовская, деревня бывшая государственная, при реке Пинеге, дворов 17, жителей 128, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Верхнетоемский район
466756Ефимоводеревня62°41'с.ш.46°09'в.д.P-38-045

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, Горковское сельское поселение
11608420131д Ефимоводеревня

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Горковская волость
Ефимовская280

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
8724Ефимовская, д. каз.при р. Пинеге.280½143174370
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