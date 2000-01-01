застенок Медыня, застенок Медыня, Свенцянская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Медыня

Свенцянская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Свенцянская волость
Медино, з., жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 21, у. гор. 3 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Свенцяны 3 в.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close