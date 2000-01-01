деревня Аксова, деревня Аксова, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Аксова

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Геодезические описания земельных участков, отмежеванных в надел крестьян из казенной Гористицкой дачи селения Аксово Узьминской вол. 1908 г. // Центральный государственны Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1563Аксова, д. каз.при колодце.721962127

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Аксово Новое д.902 стан48255 участок87почтовое отделение Симанский Лог.
Аксово Старое д.902 стан48255 участок45почтовое отделение Симанский Лог.
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