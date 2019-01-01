деревня Александровка, деревня Александровка, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Александровка

Октябрьский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Андреевская волость
778. Александровка, деревня бывшая государственная, при озере Сухом, дворов 127, жителей 648

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Октябрьский район
325338Александровкадеревня54°29'00"62°14'00"N-41-053

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Чат по генеалогии Челябинской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Октябрьский муниципальный район, Никольское сельское поселение
75647440106д Александровкадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1385Александровка, д. каз.при оз. Хохловатом.9075113301334
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