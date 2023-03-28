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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
705. Писанское (Писанец), село бывшее государственное, при реке Ирбити, дворов 175, жителей 11034, церковь православная, 5 лавок, 3 тржк.: 18-го января, 8-го июня и 6-го Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Писанец
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89109Писанецсело57°22'с.ш.62°09'в.д.O-41-089
Местные сообщества
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65703000251с Писанецсело
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Писанское на р. Ирбити, прав. церк., церк.-прих. шк., вол. правл., зем. станция, ярмарки: 7 — 9 июня, 14 — 16 января и 11 — 17 окт., распл.Писанское общество260722729Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские70—
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2659Писанец (Писанское), сел.при р. Ирбити.7047142465476Церковь православная 1.