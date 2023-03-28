село Писанец, село Писанец, Артемовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Писанец

Артемовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Шогринская волость
705. Писанское (Писанец), село бывшее государственное, при реке Ирбити, дворов 175, жителей 11034, церковь православная, 5 лавок, 3 тржк.: 18-го января, 8-го июня и 6-го Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Писанская волость
село Писанец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артемовский район
89109Писанецсело57°22'с.ш.62°09'в.д.O-41-089

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Чат по генеалогии Свердловской области
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артемовский
65703000251с Писанецсело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Писанская волость
с. Писанское на р. Ирбити, прав. церк., церк.-прих. шк., вол. правл., зем. станция, ярмарки: 7 — 9 июня, 14 — 16 января и 11 — 17 окт., распл.Писанское общество260722729Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские70

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2659Писанец (Писанское), сел.при р. Ирбити.7047142465476Церковь православная 1.
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