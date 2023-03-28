деревня Иваново, деревня Иваново, Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Иваново

Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кировский муниципальный район
25523Ивановодеревня59°39'31°06'O-36-015

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Находки

Где упоминается данное место
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О перечислении крестьянина д. Иваново, Лезьенской волости, Шлиссельбургского уезда, Д. Павлова в крестьяне д. Турышкино. 1896 г. // Центральный государственный историческ Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение
41625154121д Ивановодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4598Иваново, д. вл.при колодцах.40404792101Школа.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Лезьенская волость
Иваново д. 401 стан3532 участок12станция Мга, Северной железной дороги
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