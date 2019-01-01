деревня Стрельниково, деревня Стрельниково, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Стрельниково

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
385850Стрельниководеревня57°56'с.ш.38°49'в.д.O-37-078

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о неправильном взыскании подушной повинности с отставного унтер-офицера Федора Григорьевича Лыткина, проживавшего в дер. Стрельниково Сретенской волости Рыбинского у Показать все
По иску крестьянином Салигаличского уезда Костромской губ. Марком Ивановым Калашниковым с крест. Сретенской вол. дер. Стрельникова Фадея Андреева Кондратьева 53 руб. 1891 Показать все
По жалобе крест. Сретенской вол. дер. Стрельникова Михаила Васильева Пономарева на неправильно поставленный приговор Сретенского вол. суда от 16 июня 1894 года за № 5. // Показать все
По обвинению полицией кр-ку Сретенской вол. дер. Стрельникова Парасковью Яковлеву Титову по 88, 95 и 99 ст. уст о наказаниях (убытки 180 руб). 1912 г. // Гос. архив Яросл Показать все
Дело по иску крест. Сретенской волости дер. Стрельникова Федором Григорьевым Лыткиным о востановлении ему владения землей с лесом в пустоши «Клишино», нарушенного односел Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Волжское сельское поселение
78640415531д Стрельниководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8603Стрельниково, д. каз.при р. Черемхе.10½15½61621

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Сретенская волость
д. СтрельниковоII. Заболотское общество103599Сретенский на Черемхе приход
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