- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385850Стрельниководеревня57°56'с.ш.38°49'в.д.O-37-078
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о неправильном взыскании подушной повинности с отставного унтер-офицера Федора Григорьевича Лыткина, проживавшего в дер. Стрельниково Сретенской волости Рыбинского у Показать все
По иску крестьянином Салигаличского уезда Костромской губ. Марком Ивановым Калашниковым с крест. Сретенской вол. дер. Стрельникова Фадея Андреева Кондратьева 53 руб. 1891 Показать все
По жалобе крест. Сретенской вол. дер. Стрельникова Михаила Васильева Пономарева на неправильно поставленный приговор Сретенского вол. суда от 16 июня 1894 года за № 5. // Показать все
По обвинению полицией кр-ку Сретенской вол. дер. Стрельникова Парасковью Яковлеву Титову по 88, 95 и 99 ст. уст о наказаниях (убытки 180 руб). 1912 г. // Гос. архив Яросл Показать все
Дело по иску крест. Сретенской волости дер. Стрельникова Федором Григорьевым Лыткиным о востановлении ему владения землей с лесом в пустоши «Клишино», нарушенного односел Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640415531д Стрельниководеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8603Стрельниково, д. каз.при р. Черемхе.10½15½61621
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СтрельниковоII. Заболотское общество10359—9Сретенский на Черемхе приход