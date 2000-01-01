село Показное, село Показное — Familio

Показное

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Пришибская волость
376. Костгейм, колония немцев, дворов 48, жителей 658, школа, лавка, 3 колесн. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9302Показнеселор-н Михайлівськийсільрада Плодородненська

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Пришибской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1101Костгейм (Кречманов), колон. нем. вед. попечит. комит.при колодцах.361043240230
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close