деревня Новгородово, деревня Новгородово, Осецкая волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Новгородово

Осецкая волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином Иваном Федоровичем Смирновым за крестьянина дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда в уплату капитального долга по выкупной ссу Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда Василием Матвеевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884 г. // Гос. архив Показать все
Дело о выкупе земли по с. Власуново и дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Волковым. 1884–1885 гг. // Гос. архив Яро Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда Иваном Федоровичем Смирновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–1887 г Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда Дмитрием Петровичем Никулиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–1886 Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новгородово Осецкой волости любимского уезда Василием Никандровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1880–1882 гг. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2599Новгородово, д. вл.при колодцах.29292986115

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Осецкая волость
д. НовгородовоII. Власуновское общество8938XII—19Троицкий на Болоте приход
д. НовгородовоXII. Стругуновское обществосмотри № 9
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