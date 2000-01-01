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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином Иваном Федоровичем Смирновым за крестьянина дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда в уплату капитального долга по выкупной ссу Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда Василием Матвеевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884 г. // Гос. архив Показать все
Дело о выкупе земли по с. Власуново и дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Волковым. 1884–1885 гг. // Гос. архив Яро Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда Иваном Федоровичем Смирновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–1887 г Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новгородово Осецкой волости Любимского уезда Дмитрием Петровичем Никулиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885–1886 Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Новгородово Осецкой волости любимского уезда Василием Никандровым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1880–1882 гг. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2599Новгородово, д. вл.при колодцах.29292986115
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. НовгородовоII. Власуновское общество8938XII—19Троицкий на Болоте приход
д. НовгородовоXII. Стругуновское обществосмотри № 9