погост Смолины, погост Смолины, Псковский уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Смолины

Псковский уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
1756Смолины, погост.при рч. Смолинке.3530113537Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Псковский уезд, Палкинская волость
45. Смолино, погост бывший государственный, при реке Смолинке, дворов 4, жителей 26, церковь православная, 2 ярмарки
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