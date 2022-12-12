село Белый Колодезь, село Белый Колодезь, Золотухинский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Белый Колодезь

Золотухинский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3057Белое (Белый Колодезь), с. вл.при руч. Белом Колодезе.351035103108Церковь православная 1. Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Николаевская волость
1293. Белый Колодезь, село бывшее владельческое, при речке Белом Колодезе, дворов 43, жителей 290, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Золотухинский район
50674Белый Колодезьсело52°03'36°34'N-37-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Золотухинский муниципальный район, Сельское поселение Ануфриевский сельсовет
38612404151с Белый Колодезьсело
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