посёлок Курдюг, посёлок Курдюг, Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Курдюг

Белозерский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Покровская волость
36Курдюг-лесопильные заводы Громова и К° (звд. пслк.)2-го стана, 1-го зем. уч.Громова и К°251971263231111512заводские рабочиерека Ковжа и ручей Солонка.Церк. при заводе, звд. школа, больница, пароходная пристань, 2 лесп. звд., кладов. потребит.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Белозерский район
33554Курдюгпосёлок60°29'с.ш.37°04'в.д.P-37-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Белозерский муниципальный район, Шольское сельское поселение
19610460151п Курдюгпоселок
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