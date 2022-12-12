посёлок при железнодорожной станции Инема, посёлок при железнодорожной станции Инема, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Инема

Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район
25900Инемапос.ж.-д.ст.60°49'33°18'P-36-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение
41627420116п ж/д ст Инемапоселок при железнодорожной станции
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