село Старые Бабаны, село Старые Бабаны, Черкаська область (на 2018) — Familio

Старые Бабаны

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Помойницкая волость
1293. Старые Бабаны, село бывшее военных поселян, дворов 248, жителей 1396, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 4 вод. и 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Краснополкская волость
Старые-Бабаны село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27782Старі Бабаниселоцентр сільської радир-н Уманськийсільрада Старобабанівська
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