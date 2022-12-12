фольварк Студенец, фольварк Студенец, Студенецкая волость, Чериковский уезд (на 1910) — Familio

Студенец

Студенецкая волость, Чериковский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Студенецкая волость
18Фол. Студенецпроселкереч. Жадункетов. брат. Терещенко1Студенецк. прав. 15161
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