село Чубаровское, село Чубаровское, Ирбитское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Чубаровское

Ирбитское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2430Чубаровская слобода, сел.при р. Нице.31станов. кварт.102270292Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебные магазины.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Чубаровская волость
690. Чубаровское (Чубаровская слобода), село бывшее государственное, при реке Нице, дворов 102, жителей 550, волостное правление (уездный город в 31 версте), церковь прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
88970Чубаровскоесело57°39'с.ш.63°31'в.д.O-41-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ирбитское
65711000621с Чубаровскоесело
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