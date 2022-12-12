Воробьево
Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4570Воробьево, д. разновед.при р. Волтошме.4223316568Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
755. Воробьева (Великий Двор), деревня бывшая владельческая, при речках Ватолице и Корбанге, дворов 42, жителей 253, волостное правление (уездный город в 41 версте), часо Показать все
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
107ВоробьевоВоробьевск.ГеоргиевскийСувор.-Рымн.41—6810
11—ВоробьевоМолоденов.ГеоргиевскийШипунова41—81316
12—ВоробьевоВоробьевск.ГеоргиевскийБрянчанин.41—102723
13—ВоробьевоАлексинск.Георгиевскийсвободные хлебопашцы41—173742
14—ВоробьевоАлексинск.Георгиевскийсвободные хлебопашцы41—81917
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34015Воробьеводеревня59°38'с.ш.40°54'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638416101д Воробьеводеревня