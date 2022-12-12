деревня Воробьево, деревня Воробьево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Воробьево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4570Воробьево, д. разновед.при р. Волтошме.4223316568Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Корбанская волость
755. Воробьева (Великий Двор), деревня бывшая владельческая, при речках Ватолице и Корбанге, дворов 42, жителей 253, волостное правление (уездный город в 41 версте), часо Показать все

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Корбангская волость
107ВоробьевоВоробьевск.ГеоргиевскийСувор.-Рымн.416810
11ВоробьевоМолоденов.ГеоргиевскийШипунова4181316
12ВоробьевоВоробьевск.ГеоргиевскийБрянчанин.41102723
13ВоробьевоАлексинск.Георгиевскийсвободные хлебопашцы41173742
14ВоробьевоАлексинск.Георгиевскийсвободные хлебопашцы4181917

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
34015Воробьеводеревня59°38'с.ш.40°54'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Воробьевское сельское поселение
19638416101д Воробьеводеревня
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