село Кутьковка, село Кутьковка, Харківська область (на 2018) — Familio

Кутьковка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2334Кутьковка (Кутьков), хут. каз.при колодцах.24661290298
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Двуречанская волость
485. Кутьковка, хутор бывший государственный, при речке Двуречной, дворов 127, жителей 699

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23960Кутьківкаселоцентр сільської радир-н Дворічанськийсільрада Кутьківська
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