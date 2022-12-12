Дубенская
Васильевская волость, Тамбовский уезд (на 1911)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
429Дубенская (Петровская), д. вл.при оз. Ильмене и колодцах.751342156169Завод конный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
35. Петровское (Дубенское), деревня бывшая владельческая, дворов 73, жителей 521
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Петровская«Токаревская» почт.-телегр. Коотора858