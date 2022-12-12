деревня Дубенская, деревня Дубенская, Васильевская волость, Тамбовский уезд (на 1911) — Familio

Дубенская

Васильевская волость, Тамбовский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
429Дубенская (Петровская), д. вл.при оз. Ильмене и колодцах.751342156169Завод конный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Васильевская волость
35. Петровское (Дубенское), деревня бывшая владельческая, дворов 73, жителей 521

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Васильевская волость
деревня Петровская«Токаревская» почт.-телегр. Коотора858
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