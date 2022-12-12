Митякинская
Тарасовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
188Митякинская, станица казачья.при р. Донце.40—457653671Церковь православная 1. Приходское училище. Ярмарка 1.Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2644Митякинская станица, при реке Донец5991122014601550Ст. и хут. пр., засед., агрон., земск. приемн. покой, медицин. врач, мир. суд., кредитное товарищество, почт. отд., две церк., высш. нач. уч., приходское училище, жен. 3 Показать все 15046—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
49177Митякинскаястаница48°37'00"39°47'00"M-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60653445101ст-ца Митякинскаястаница