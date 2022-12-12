станица Митякинская, станица Митякинская, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Митякинская

Тарасовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
188Митякинская, станица казачья.при р. Донце.40457653671Церковь православная 1. Приходское училище. Ярмарка 1.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Митякинская станица
2644Митякинская станица, при реке Донец5991122014601550Ст. и хут. пр., засед., агрон., земск. приемн. покой, медицин. врач, мир. суд., кредитное товарищество, почт. отд., две церк., высш. нач. уч., приходское училище, жен. 3 Показать все 15046

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Тарасовский район
49177Митякинскаястаница48°37'00"39°47'00"M-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Тарасовский муниципальный район, Митякинское сельское поселение
60653445101ст-ца Митякинскаястаница
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