село Березово, село Березово, Юрьянский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Березово

Юрьянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
11889Березовское, с. каз.близь рч. Березовки.824142234Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Шишкинская волость
922. Березовское (Дорофеевский, Гриша Перминов), село бывшее государственное, двор 1, жителей 7, церковь православная, школа, 3 лавки, торжок в Троицу и 1-го ноября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Юрьянский район
28023Березовосело59°05'49°33'O-39-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Юрьянский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
33649436111с Березовосело
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